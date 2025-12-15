Vučić na prikazu vojne tehnike u Nišu: “Za nekoliko godina imaćemo na desetine hiljada dronova-kamikaza“, Srbija najverovatnije raspolaže sa planirajućim vođenim avio-bombama

Tango Six pre 2 sata  |  Živojin Banković
Tokom prošlonedeljnog obilaska Niša, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak u prisustvu najvišeg vojnog vrha posetio kasarnu „Mija Stanimirović“.

Nakon referisanja o stanju popune ljudstva, naoružanja i vojne opreme, kao i ratnih materijalnih rezervi, priređen je bio i taktičko-tehnički zbor vojne tehnike za medije. Ne samo da su prikazana sredstva koja do sada nisu bila viđena, već se u razgovorima predsednika sa prisutnim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije takođe moglo čuti o planovima opremanja i daljih nabavki. Tango Six je tokom vikenda analizirao i nagoveštaje koji mogu rezultovati i
