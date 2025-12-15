Šaban je moj jedini uzor: On je najmlađi pevač koji će nastupiti na humanitarnom koncertu posvećenom Šabanu Šauliću (foto)…

MLADI pevač i pobednik "Zvezda Granda" Nermin Handžić, jedan je od izvođača koji će nastupiti na humanitarnom koncertu koji će biti održan u Sava centru 17. ferbruara u čast Šabana Šaulića.

Istakao je da mu posebna čast što će nastupiti sa veliki imenima naše muzičke scene. -Porodica Šaulić mi je ukazala poverenje da ja kao mladi umetnik budem među najvećim imenima naše muzičke scene - rekao je Nermin. Imao je priliku da još kao dete prvi put nastupi sa pokojnim Šabanom, a kako kaže taj nastup pamtiće zauvek. - Šaban je bio jedini moj muzički uzor, prvi put sam sa njim pevao još kao dete, sa deset godina i to