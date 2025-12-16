Danas će šibati jak vetar u ovim delovima zemlje: Evo šta čeka celu Srbiju sa vremenom

Alo pre 45 minuta
Danas će šibati jak vetar u ovim delovima zemlje: Evo šta čeka celu Srbiju sa vremenom

U Srbiji se u utorak, 16. decembra očekuje postepeno razvedravanje od sredine dana, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak, a temperature će se kretati od minus šest do pet stepeni na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini i do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. RHMZ U Beogradu će ujutru u pojedinim delovima grada biti magle i niske oblačnosti, sredinom dana postepeno će doći do razvedravanja, a najviše dnevna temperatura biće oko
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 13 stepeni

Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 13 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 25 minuta
Za Nikoljdan umesto snega - proleće! Todorović: Temperatura skače i za 14 stepeni! Ali biće ove meteopojave! Evo da li će biti…

Za Nikoljdan umesto snega - proleće! Todorović: Temperatura skače i za 14 stepeni! Ali biće ove meteopojave! Evo da li će biti prave zime do Nove godine

Alo pre 45 minuta
Dve opasne pojave od ranog jutra Prognoza do kraja nedelje, dan po dan: RHMZ upalio alarme, veliki oprez!

Dve opasne pojave od ranog jutra Prognoza do kraja nedelje, dan po dan: RHMZ upalio alarme, veliki oprez!

Blic pre 1 sat
Postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

Postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

RTS pre 1 sat
I sunce i magla: Temperatura do 12

I sunce i magla: Temperatura do 12

Telegraf pre 1 sat
Stiglo sunce, evo kada stiže preokret: Vremenska prognoza za utorak, 16. decembar

Stiglo sunce, evo kada stiže preokret: Vremenska prognoza za utorak, 16. decembar

Večernje novosti pre 5 sati
U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatBačkaRHMZ

Svet, najnovije vesti »

Zelenski se bori da NATO štiti Ukrajinu

Zelenski se bori da NATO štiti Ukrajinu

Bloomberg Adria pre 45 minuta
„Glupo je o tome razmišljati. Zar ne? Glupo i bez perspektive. Ali kako je prijatno“: Ruski pisac o Putinu za Moskovski tajms…

„Glupo je o tome razmišljati. Zar ne? Glupo i bez perspektive. Ali kako je prijatno“: Ruski pisac o Putinu za Moskovski tajms

Danas pre 15 minuta
Studija: Evropskim glečerima u ovom veku preti nestanak

Studija: Evropskim glečerima u ovom veku preti nestanak

RTV pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Moskva i Kijev žele kraj rata, ali mogu i da se predomisle; Rjabkov: Nadomak smo diplomatskog…

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Moskva i Kijev žele kraj rata, ali mogu i da se predomisle; Rjabkov: Nadomak smo diplomatskog rešenja, bez kompromisa o teritorijama

RTV pre 10 minuta
Mediji: Napadači iz Sidneja prošli "vojnu obuku" na Filipinima

Mediji: Napadači iz Sidneja prošli "vojnu obuku" na Filipinima

RTS pre 15 minuta