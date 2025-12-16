Tajni dogovor? Lavrov tvrdi da je Vašington već podelio Ukrajinu

Alo pre 1 sat
Tajni dogovor? Lavrov tvrdi da je Vašington već podelio Ukrajinu

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tvrdi da su SAD obećale Rusiji da će se Ukrajina odreći dela svoje teritorije u okviru mirovnog sporazuma, uz odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u i uz bezbednosne garancije Zapada.

Sjedinjene Američke Države su Rusiji signalizirale da bi Ukrajina, u okviru budućeg mirovnog sporazuma, mogla da se odrekne dela svoje teritorije, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim rečima, administracija predsednika Donalda Trampa došla je do zaključka da „teritorije na kojima Rusi vekovima žive treba ponovo da budu deo Ruske Federacije“. Lavrov je precizirao da se njegove tvrdnje odnose na Donjecku i Lugansku oblast, kao i na
