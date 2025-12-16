Uhapšen vlasnik radnje u Nišu: Osumnjičen za više krivičnih dela

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala UKP i Policijske uprave u Nišu, uhapsili su danas vlasnika preduzetničke radnje I. N. (67).

On je bez dozvola nadležnih organa, u dužem vremenskom periodu, organizovao eksploataciju mineralnih sirovina, peska i šljunka u priobalju Južne Morave, čime je načinio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i time u geološkom smislu oštetio životnu sredinu na prostoru površine od 30 hektara. Izvađeni materijal je skladištio i prerađivao ga u pogonu za separaciju, a nakon donetih rešenja o zabrani obavljanja delatnosti, nije postupio po nalozima već je