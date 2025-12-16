Opozicija u Skupštini traži da ministar Selaković podnese ostavku

Beta pre 2 sata

Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije zatražili su od ministra kulture Nikole Selakovića da podnese ostavku pošto je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) protiv njega podiglo optužni predlog u slučaju Generalštab.

Poslanik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović pitao je na sednici parlamenta ministra kulture da li planira da se povuče sa funkcije pošto se tereti za "zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave".

"Ako Selaković to ne učini, da li će ga (premijer Đuro) Macut razrežiti funkcije do okončanja sudskog postupka", upitao je Grbović premijera.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pitala je Macuta zašto na dnevnom redu nije smena ministra kulture.

"Ako vam neko ne dozvoljava da ga smenite, kažite nam ko je to. Selaković je danas morao da leti iz Vlade Srbije"

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković takođe je upitao Selakovića da li će podneti ostavku.

Tužilaštvo je u ponedeljak podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje ljudi zbog nezakonitog postupanja prilikom uklanjanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba u centru Beograda.

