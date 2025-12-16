Ovo je prva reakcija majke Brajana Volša! Evo šta je uradila kada je čula da je njen sin kriv za ubistvo Beograđanke

Blic pre 3 sata
Ovo je prva reakcija majke Brajana Volša! Evo šta je uradila kada je čula da je njen sin kriv za ubistvo Beograđanke

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane Volš Volš je na početku suđenja priznao da je lagao policiju, no odbio je priznati ubistvo Brajan Volš je kriv za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, Srpkinje poreklom iz Beograda, odlučila je danas porota na suđenju u Dedhemu, Masačusetsu.

U trenutku kada je čuo odluku porote Volš je samo klimnuo glavom i ostao potpuno hladnokrvan. Za razliku od njega, njegova majka koja je bila u publici u neverici je zatvorila oči. Volš je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, koje po zakonima Masačusetsa povlači sa sobom kaznu doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust. Volš je prvog dana suđenja iznenadio sve priznanjem da je lagao policiju i da je bacio Anino telo, ali je odbio da prizna i njeno ubistvo
