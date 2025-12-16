Trump tuži BBC za 10 milijardi dolara zbog montiranog snimka govora

Predsednik Donald Trump tužio je BBC za najmanje 10 milijardi dolara zbog obmanjujuće montaže u dokumentarcu iz prošle godine, koja je ostavila utisak da je u govoru uoči napada njegovih pristalica na Kapitol SAD 6. januara 2021. direktno pozvao na nasilje.

Tužba protiv British Broadcasting Corp. podneta je u ponedeljak federalnom sudu u Majamiju. U tužbi se navodi jedna tačka zbog navodne klevete i druga zbog optužbi da je BBC prekršio zakon Floride o trgovinskim praksama. Trump traži najmanje po pet milijardi dolara odštete za svaku tačku, uz dodatne troškove. Alejandro Brito, Trumpov advokat, potvrdio je da je ukupan iznos tražene odštete 10 milijardi dolara. Pojedini mediji, uključujući Bloomberg News, u početku