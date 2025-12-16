Šta opozicija očekuje od današnje sednice Skupštine i kako će ući u zgradu?

Danas pre 2 sata  |  L. Stevanović
Šta opozicija očekuje od današnje sednice Skupštine i kako će ući u zgradu?

Poslanici u Skupštini Srbije u utorak 16. decembra počeće Četrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja parlamenta sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom red nalazi se 19 tačaka o kojima će se respravljati, među kojima je prva Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda. Na dnevnom redu su i izmene Zakona o državnim službenicima, koje je predložila Vlada. Ovim izmenama uređuju se pitanja rada državne uprave i status zaposlenih u javnoj službi. Skupština će se baviti i međunarodnim pitanjima, među kojima je i potvrđivanje sporazuma sa Rumunijom o saradnji u oblasti zaštite i reagovanja u vanrednim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Nova sednica Skupštine: Na dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda i Zaključak o izveštaju EK

(BLOG) Nova sednica Skupštine: Na dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda i Zaključak o izveštaju EK

N1 Info pre 18 minuta
Skupština Srbije počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

Skupština Srbije počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

RTV pre 19 minuta
Sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 19 tačaka

Sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 19 tačaka

RTS pre 19 minuta
Skupština Srbije danas počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima: na dnevnom redu 19 tačaka

Skupština Srbije danas počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima: na dnevnom redu 19 tačaka

Blic pre 1 sat
Skupština danas počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

Skupština danas počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

NIN pre 1 sat
Skupština danas počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

Skupština danas počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

Euronews pre 1 sat
Skupština počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

Skupština počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeRumunija

Politika, najnovije vesti »

Da li je nacionalizacija NIS-a protivzakonita?

Da li je nacionalizacija NIS-a protivzakonita?

Mašina pre 18 minuta
(BLOG) Nova sednica Skupštine: Na dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda i Zaključak o izveštaju EK

(BLOG) Nova sednica Skupštine: Na dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda i Zaključak o izveštaju EK

N1 Info pre 18 minuta
Janjić (SRCE): Današnja sednica Skupštine je kulisa za odluke donete van nje

Janjić (SRCE): Današnja sednica Skupštine je kulisa za odluke donete van nje

N1 Info pre 13 minuta
Vučević:Put Srbije jasan - integracija u EU, regionalna saradnja i očuvanje mira

Vučević:Put Srbije jasan - integracija u EU, regionalna saradnja i očuvanje mira

RTV pre 23 minuta
Skupština Srbije počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

Skupština Srbije počinje raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima

RTV pre 19 minuta