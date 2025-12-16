Šta opozicija očekuje od današnje sednice Skupštine i kako će ući u zgradu?

Poslanici u Skupštini Srbije u utorak 16. decembra počeće Četrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja parlamenta sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom red nalazi se 19 tačaka o kojima će se respravljati, među kojima je prva Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda. Na dnevnom redu su i izmene Zakona o državnim službenicima, koje je predložila Vlada. Ovim izmenama uređuju se pitanja rada državne uprave i status zaposlenih u javnoj službi. Skupština će se baviti i međunarodnim pitanjima, među kojima je i potvrđivanje sporazuma sa Rumunijom o saradnji u oblasti zaštite i reagovanja u vanrednim