Turski ratni avioni oborili dron koji je bio ‘izvan kontrole’ a dolazio je sa Crnog mora ka Turskoj

Danas pre 1 sat  |  Beta
Turska je saopštila večeras da je oborila jedan dron koji je bio „izvan kontrole“ a približavao se vazdušnom prostoru ove zemlje iz pravca Crnog mora.

Do incidenta je došlo nakon dronskog napada Ukrajine na rusku tankersku „flotu iz senke“ nadomak turske obale i upozorenja turskih političara da se opasnost od ukrajinskog rata širi. Avioni F-16 podigli su sa tla pošto je detektovan izvesni objekat, saopštilo je tursko ministarstvo odbrane i dodalo: „Da bi se izbegla svaka potencijalna štete, oboren je u bezbednoj zoni izvan nastanjenog područja“. Nije rečeno gde se tačno incident odigrao niti bilo šta drugo.
