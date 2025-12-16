Specijalni tim iz Izraela stigao u Australiju kako bi pretražio plažu Bondaj gde je počinjen masakr

Euronews pre 41 minuta  |  Autor: Tanjug
Specijalni tim iz Izraela stigao u Australiju kako bi pretražio plažu Bondaj gde je počinjen masakr

Specijalizovani međunarodni tim za potragu stigao je u Sidnej kako bi pretražio ​​mesto masakra na plaži Bondaj u potrazi za delovima tela i "svakom vlasi trave na kojoj ima krvi" kako bi mogla da se obavi sahrana stradalih.

U masakru koji su izvela dvojica muškaraca ubijeno je 15 osoba i jedan od napadača, a povređeno više od 40 osoba, a prema jevrejskim običajima mrtvi se sahranjuju sa svim delovima tela, jer se veruje da je to neophodno za ispravan prelazak duše u zagrobni život. Specijalizovani tim od sedam ljudi ZAKA iz Izraela i Južne Afrike stigao je u Sidnej i oni bi trebalo da počnu pretragu mesta zločina, prenosi portal Australijan. "Imamo poseban tim za potragu koji dolazi i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Specijalni tim iz Izraela stigao u Australiju kako bi pretražio mesto masakra; Osumnjičeni za napade se probudio iz kome

Specijalni tim iz Izraela stigao u Australiju kako bi pretražio mesto masakra; Osumnjičeni za napade se probudio iz kome

RTV pre 56 minuta
Napadač iz Sidneja se probudio iz kome Sa ocem ubio 15 ljudi na plaži Bondi, obučavani za napad na Filipinima

Napadač iz Sidneja se probudio iz kome Sa ocem ubio 15 ljudi na plaži Bondi, obučavani za napad na Filipinima

Blic pre 51 minuta
Terorista iz Sidneja probudio se iz kome nakon pokolja: Policija ga ispituje u bolnici!

Terorista iz Sidneja probudio se iz kome nakon pokolja: Policija ga ispituje u bolnici!

Kurir pre 51 minuta
Osumnjičeni za napade na plaži Bondaj u Australiji probudio se iz kome

Osumnjičeni za napade na plaži Bondaj u Australiji probudio se iz kome

Politika pre 1 sat
Specijalizovani izraelski tim stigao na plažu Bondaj: Traže delove tela i "svaku vlas trave na kojoj ima krvi"

Specijalizovani izraelski tim stigao na plažu Bondaj: Traže delove tela i "svaku vlas trave na kojoj ima krvi"

Večernje novosti pre 31 minuta
Australijska policija: Napadači putovali na Filipine, moguće da su inspirisani Islamskom državom

Australijska policija: Napadači putovali na Filipine, moguće da su inspirisani Islamskom državom

NIN pre 1 sat
Teroristi iz Sidneja obučavani u ovoj zemlji?! Policija objavila uznemirujuće detalje masakra na plaži: Bili "inspirisani"…

Teroristi iz Sidneja obučavani u ovoj zemlji?! Policija objavila uznemirujuće detalje masakra na plaži: Bili "inspirisani" Islamskom državom

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelJužna AfrikaAfrikaAustralijamasakrSidnej

Svet, najnovije vesti »

Tramp tužio BBC zbog sporne montaže njegovog govora, traži odštetu od 10 milijradi dolara

Tramp tužio BBC zbog sporne montaže njegovog govora, traži odštetu od 10 milijradi dolara

Beta pre 11 minuta
Učenik preminuo posle napada nožem tinejdžera u školi u Moskovskoj oblasti

Učenik preminuo posle napada nožem tinejdžera u školi u Moskovskoj oblasti

RTV pre 26 minuta
Orban: Zbog ideje EU kako da finansira Ukrajinu, i naši unuci će biti zaduženi

Orban: Zbog ideje EU kako da finansira Ukrajinu, i naši unuci će biti zaduženi

RTV pre 21 minuta
Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

RTV pre 1 minut
Španija uvodi mesečnu kartu za javni prevoz od 60 evra

Španija uvodi mesečnu kartu za javni prevoz od 60 evra

RTV pre 26 minuta