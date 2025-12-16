Specijalni tim iz Izraela stigao u Australiju kako bi pretražio plažu Bondaj gde je počinjen masakr

Specijalizovani međunarodni tim za potragu stigao je u Sidnej kako bi pretražio ​​mesto masakra na plaži Bondaj u potrazi za delovima tela i "svakom vlasi trave na kojoj ima krvi" kako bi mogla da se obavi sahrana stradalih.

U masakru koji su izvela dvojica muškaraca ubijeno je 15 osoba i jedan od napadača, a povređeno više od 40 osoba, a prema jevrejskim običajima mrtvi se sahranjuju sa svim delovima tela, jer se veruje da je to neophodno za ispravan prelazak duše u zagrobni život. Specijalizovani tim od sedam ljudi ZAKA iz Izraela i Južne Afrike stigao je u Sidnej i oni bi trebalo da počnu pretragu mesta zločina, prenosi portal Australijan. "Imamo poseban tim za potragu koji dolazi i