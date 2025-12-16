Ukinuta provizija na prodaju evra građanima: NBS donela privremenu meru koja će važiti u menjačnicama

Narodna banka Srbije donela je privremenu meru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima, s ciljem zaštite interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Ova odluka usledila je nakon što su se u javnosti pojavile informacije da u menjačnicama nema dovoljno evra i da se Srbija, zbog pitanja NIS-a, nalazi pred finansijskim kolapsom, što je Narodna banka Srbije demantovala. Kursevi od 120 dinara za evro više neće moći da se vide ni na jednoj menjačkoj tabli, što je sporadično bio slučaj prethodnih dana, saopšteno je iz NBS. Kao rešenje, u menjačnicama je privremeno ukinuta provizija, dok su visoki kursevi ocenjeni kao