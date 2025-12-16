Ukinuta provizija na prodaju evra građanima: NBS donela privremenu meru koja će važiti u menjačnicama

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Ukinuta provizija na prodaju evra građanima: NBS donela privremenu meru koja će važiti u menjačnicama

Narodna banka Srbije donela je privremenu meru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima, s ciljem zaštite interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Ova odluka usledila je nakon što su se u javnosti pojavile informacije da u menjačnicama nema dovoljno evra i da se Srbija, zbog pitanja NIS-a, nalazi pred finansijskim kolapsom, što je Narodna banka Srbije demantovala. Kursevi od 120 dinara za evro više neće moći da se vide ni na jednoj menjačkoj tabli, što je sporadično bio slučaj prethodnih dana, saopšteno je iz NBS. Kao rešenje, u menjačnicama je privremeno ukinuta provizija, dok su visoki kursevi ocenjeni kao
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Kamatica pre 1 sat
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove „da zaštiti građane i spreči pritiske na tržište“

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove „da zaštiti građane i spreči pritiske na tržište“

Nova ekonomija pre 3 sata
NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

Kurir pre 3 sata
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

Serbian News Media pre 2 sata
Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Danas pre 4 sati
„Psihološka” mera: NBS ukida proviziju menjačnicama

„Psihološka” mera: NBS ukida proviziju menjačnicama

Vreme pre 4 sati
NBS kaznila menjače - ukinuta provizija prilikom zamene deviza

NBS kaznila menjače - ukinuta provizija prilikom zamene deviza

Bloomberg Adria pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijenaftna industrija srbijeEvromenjačniceeuro

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Danas pre 31 minuta
Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Danas pre 21 minuta
Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Danas pre 2 sata
Predsednik preti prijavama i naziva "kretenima" zbog Generalštaba, stručnjaci se pribojavaju - naći će drugog investitora

Predsednik preti prijavama i naziva "kretenima" zbog Generalštaba, stručnjaci se pribojavaju - naći će drugog investitora

N1 Info pre 36 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

N1 Info pre 35 minuta