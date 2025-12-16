NBS ukinula proviziju menjačnicama, neće biti prodajnog kursa od 120 dinara za evro

Narodna banka Srbije donela je privremenu meru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima, s ciljem zaštite interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište, saopštila je centralna banka.

Kako se navodi u saopštenju, mera je doneta nakon analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve značajno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti. ,,Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih menjača