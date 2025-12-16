Bejbi Jokić još uvek mora da uči od pravog Jokića: Somborac novim tripl-dablom vodio Denver do pobede!

Još jedno maestralno veče Nikole Jokića uz novi tripl-dabl.

Ekipa Denvera nakon produžetaka slavila je nad Hjustonom rezultatom 128:125. U „evropskom derbiju“ dvojice igrača, Jokić je nadigrao „Bejbi Jokića“ i još jednom pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača na svetu. Neizvesna završnica viđena je na kraju meča kada je Alperen Šengun doveo svoj tim u vođstvo na samo dve sekunde pre kraja. Usledila je nakon toga tehička Tompsonu i slobodno bacanje koje je iskoristio Marej, a onda i Jokićev šut za pobedu. Perfect