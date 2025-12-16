Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu 16. decembra

KRAGUJEVAC – Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak 16. decembra 2025. godine doći će do privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom na više lokacija na teritoriji grada Kragujevca.

Prema najavi nadležnih službi, isključenja su planirana u sledećim terminima i ulicama: od 9.00 do 13.00 časova – ulica Ratka Pavlovića od 9.00 do 14.00 časova – ulica Svetislava Vuksanovića od 9.00 do 14.00 časova – naselje Gornja Sabanta od 10.00 do 14.00 časova – ulice 6. bosanske brigade i Milića Radovanovića Radovi se izvode u cilju redovnog održavanja i unapređenja pouzdanosti elektrodistributivne mreže, kako bi se obezbedilo kvalitetnije i sigurnije