Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

Nakon što je jula saopšteno da kompanija „Leoni“ zatvara svoj pogon u Malošištu kod Doljevca i da će bez posla do kraja godine ostati oko 1.900 zaposlenih, iz ove kompanije potvrđuju da je raskinut ugovor o radu sa svim radnicima i da je proizvodnja u pogonu zvanično obustavljena polovinom decembra.

U danima kada je državnička i gradska delagacija predvođena predsednikom Aleksandom Vučićem otvarala fabriku „Arison“ i obilazila više fabrika u Nišu i okolini, pogon „Leonija“ koji je 2015. godine takođe otvorio tadašnji premijer Vućić zatvorio se. Prvih 400 radnika je dobilo otkaz i otpremnine još u septembru, a od tada se nastavilo otpuštanje po etapama. Zbog zatvaranja fabrike u Malošištu, raskinut je ugovor o radu sa 1.900 zaposlenih, u etapama po najavljenom