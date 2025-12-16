NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

Kurir pre 1 sat
NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

Kako je obrazloženo iz NBS cilj je zaštita interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije ovu odluku je doneo nakon detaljne analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve znatno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti. NBS ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se kod pojedinih menjača pojavljivao na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Kamatica pre 24 minuta
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove „da zaštiti građane i spreči pritiske na tržište“

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove „da zaštiti građane i spreči pritiske na tržište“

Nova ekonomija pre 2 sata
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

Serbian News Media pre 1 sat
Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Danas pre 2 sata
„Psihološka” mera: NBS ukida proviziju menjačnicama

„Psihološka” mera: NBS ukida proviziju menjačnicama

Vreme pre 2 sata
NBS kaznila menjače - ukinuta provizija prilikom zamene deviza

NBS kaznila menjače - ukinuta provizija prilikom zamene deviza

Bloomberg Adria pre 2 sata
NBS privremeno ukinula proviziju za menjačke poslove

NBS privremeno ukinula proviziju za menjačke poslove

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaramenjačnice

Ekonomija, najnovije vesti »

Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Danas pre 54 minuta
Srbija započinje razvoj nuklearnog programa nakon ukidanja zabrane iz 1989.

Srbija započinje razvoj nuklearnog programa nakon ukidanja zabrane iz 1989.

Mašina pre 4 minuta
Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Kamatica pre 24 minuta
Dodeljene nagrade Privredne komore Srbije za 2025. godinu

Dodeljene nagrade Privredne komore Srbije za 2025. godinu

RTV pre 14 minuta
Mali: Povlačenje Džareda Kušnera loš signal i za druge investitore

Mali: Povlačenje Džareda Kušnera loš signal i za druge investitore

N1 Info pre 54 minuta