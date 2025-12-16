Ubijeni reditelj i njegova supruga se javno izvinili sinu, a onda im je on prerezao grkljan: Novi detalji porodične tragedije koja je potresla svet

Kurir pre 1 sat
Ubijeni reditelj i njegova supruga se javno izvinili sinu, a onda im je on prerezao grkljan: Novi detalji porodične tragedije…

Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner tragično su preminuli u svom domu u Brentvudu, u Kaliforniji.

Njihov sin Nik Rajner (32) uhapšen je zbog sumnje na dvostruko ubistvo. Izveštaji navode da su se Nik i Rob posvađali na zabavi koju je organizovao američki voditelj tok-šoua Konan O’Brajen dan pre tragedije. Nekoliko sati kasnije, Rob i Mišel su pronađeni mrtvi, prerezanih grla. Tela je otkrila njihova ćerka Romi, koja je pozvala policiju nakon što je maserka koja je došla da poseti par primetila da niko ne otvara vrata. Romi je rekla da bi član porodice mogao
