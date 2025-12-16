"Svake godine nam se to desi, ljudi ne treba da se sekiraju": Vučić komentarisao kurs evra u Srbiji

Mondo pre 21 minuta  |  Aleksandar Blagić
"Svake godine nam se to desi, ljudi ne treba da se sekiraju": Vučić komentarisao kurs evra u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na "Radio televiziji Srbije" kada je govorio o više važnih tema.

Na početku gostovanja najavio je razrešenje sankcija NIS-u, a potom je komentarisao i kurs evra. "Nema problema sa kursom, to je zvanični podatak. Imamo 29.000.367.000 evra u deviznim rezervama uz 52,5 tona zlata, to su istorijske rezerve. Imamo 36 milijardi evra deviznih rezervi ukupno, možemo kurs da branimo godinama, da se ne znam šta dešava. Svake godine nam se desi između 10. i 25 godine zbog velikog priliva ljudi spolja, i iz Bosne i Hercegovine. Dosta ljudi
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Predsednik preti prijavama i naziva "kretenima" zbog Generalštaba, stručnjaci se pribojavaju - naći će drugog investitora

Predsednik preti prijavama i naziva "kretenima" zbog Generalštaba, stručnjaci se pribojavaju - naći će drugog investitora

N1 Info pre 36 minuta
"Mi smo do sada krili koliko je zgrada Generalštaba srušena" Vučić: "Izgubili smo jednu veliku i važnu investiciju, a neki…

"Mi smo do sada krili koliko je zgrada Generalštaba srušena" Vučić: "Izgubili smo jednu veliku i važnu investiciju, a neki drugi su je prigrlili"

Blic pre 36 minuta
"Nema problema s kursom, ljudi mogu da troše novac!" Predsednik Vučić zvanično potvrdio: Evo koliko imamo novca u rezervama!…

"Nema problema s kursom, ljudi mogu da troše novac!" Predsednik Vučić zvanično potvrdio: Evo koliko imamo novca u rezervama!

Kurir pre 21 minuta
"Častili Albaniju 750.000 evra na račun Srbije!" Vučić: "Lično ću se postarati da odgovaraju za ovo zlodelo"

"Častili Albaniju 750.000 evra na račun Srbije!" Vučić: "Lično ću se postarati da odgovaraju za ovo zlodelo"

Alo pre 6 minuta
Njujork Tajms: Vučić pravdao rušenje Generalštaba uprkos sumnjama u falsifikate

Njujork Tajms: Vučić pravdao rušenje Generalštaba uprkos sumnjama u falsifikate

Radio 021 pre 1 sat
Oglasio se Siniša Mali posle Kušnerovog povlačenja iz projekta Generalštab

Oglasio se Siniša Mali posle Kušnerovog povlačenja iz projekta Generalštab

Nova pre 1 sat
Kušner odustao od Trampovog hotela u Beogradu, ali to nije kraj sage o Generalštabu

Kušner odustao od Trampovog hotela u Beogradu, ali to nije kraj sage o Generalštabu

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaPredsednik Srbijekurs evra

Ekonomija, najnovije vesti »

Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Danas pre 21 minuta
Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Danas pre 31 minuta
Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Danas pre 2 sata
Predsednik preti prijavama i naziva "kretenima" zbog Generalštaba, stručnjaci se pribojavaju - naći će drugog investitora

Predsednik preti prijavama i naziva "kretenima" zbog Generalštaba, stručnjaci se pribojavaju - naći će drugog investitora

N1 Info pre 36 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

N1 Info pre 35 minuta