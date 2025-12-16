Tukao radnicu pa opljačkao menjačnicu: Drama u Čačku, muškarac (49) uhapšen nakon munjevite akcije policije

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Tukao radnicu pa opljačkao menjačnicu: Drama u Čačku, muškarac (49) uhapšen nakon munjevite akcije policije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, brzom i efikasnom akcijom rasvetliti su razbojništvo i uhapsili V.M. (49) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, danas, ušao u jednu menjačnicu u Atenici, zadao nekoliko udaraca radnici koju od ranije poznaje i oduzeo novac iz menjačnice. Policija je, nakon nekoliko minuta, identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronađen ukradeni novca za koji se sumnja da potiče iz ovog krivičnog dela. V.M je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu u Čačku. BONUS VIDEO: ( Blic/MONDO)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Uhapšeno 11 osoba zbog poreske utaje i pranja novca: Šteta po budžet 345 miliona dinara

Uhapšeno 11 osoba zbog poreske utaje i pranja novca: Šteta po budžet 345 miliona dinara

Serbian News Media pre 19 minuta
Uhapšen zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Južne Morave

Uhapšen zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Južne Morave

Rešetka pre 14 minuta
Uhapšen preduzetnik zbog zabranjene eksploatacije peska i šljunka; Oštetio životnu sredinu

Uhapšen preduzetnik zbog zabranjene eksploatacije peska i šljunka; Oštetio životnu sredinu

B92 pre 1 sat
Uhapšen vlasnik radnje u Nišu: Osumnjičen za više krivičnih dela

Uhapšen vlasnik radnje u Nišu: Osumnjičen za više krivičnih dela

B92 pre 49 minuta
Uhapšeni maloletnici Mladi a iskusni u obianju

Uhapšeni maloletnici Mladi a iskusni u obianju

Alo pre 39 minuta
U Užicu uhapšen osumnjičeni za napad na službeno lice i uništenje tuđe stvari

U Užicu uhapšen osumnjičeni za napad na službeno lice i uništenje tuđe stvari

Politika pre 24 minuta
Bez dozvole izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave i oštetio životnu sredinu na 30 hektara

Bez dozvole izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave i oštetio životnu sredinu na 30 hektara

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

Uručene novinarske nagrade "Milorad Rajčević"

Uručene novinarske nagrade "Milorad Rajčević"

RTV pre 39 minuta
Elektrodistribucija Srbije ipak najavila ISKLJUČENJA STRUJE u Zrenjaninu za sredu 17.12.2025. Isključenja struje za 17.12.2025.…

Elektrodistribucija Srbije ipak najavila ISKLJUČENJA STRUJE u Zrenjaninu za sredu 17.12.2025. Isključenja struje za 17.12.2025.

Volim Zrenjanin pre 9 minuta
Humanitarni bazar i izložba fotografija u Sremskim Karlovcima u subotu

Humanitarni bazar i izložba fotografija u Sremskim Karlovcima u subotu

Moj Novi Sad pre 24 minuta
Novogodišnji Urbani buvljak u subotu na Spensu

Novogodišnji Urbani buvljak u subotu na Spensu

Radio 021 pre 59 minuta
Uhapšeno 11 osoba zbog poreske utaje i pranja novca: Šteta po budžet 345 miliona dinara

Uhapšeno 11 osoba zbog poreske utaje i pranja novca: Šteta po budžet 345 miliona dinara

Serbian News Media pre 19 minuta