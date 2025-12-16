Tukao radnicu pa opljačkao menjačnicu: Drama u Čačku, muškarac (49) uhapšen nakon munjevite akcije policije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, brzom i efikasnom akcijom rasvetliti su razbojništvo i uhapsili V.M. (49) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, danas, ušao u jednu menjačnicu u Atenici, zadao nekoliko udaraca radnici koju od ranije poznaje i oduzeo novac iz menjačnice. Policija je, nakon nekoliko minuta, identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronađen ukradeni novca za koji se sumnja da potiče iz ovog krivičnog dela. V.M je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu u Čačku. BONUS VIDEO: ( Blic/MONDO)