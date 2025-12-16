Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je danas da su pripadnici "političko-mafijaškog" vođstva Srpske napredne stranke (SNS) dobili crveni karton od najmoćnije sile sveta, i da većina drugih značajnih globalnih faktora u rukama drži žuti karton usmeren ka Aleksandru Vučiću.

Komentarišući odluku Džerada Kušnera da odustane od gradnje hotela u centru Beograda, na mestu Generalštaba, Anđelković je agenciji Beta kazao da je sada za očekivati da brodolom "srpskog kartel režima" bude ubrzan. Ocenio je da su Kušner i američki predsednik Donald Tramp procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaka kombinatorika štetna. "Drsko šibicarenje vlastodržaca iz malih zemlja na račun velikih sila, ma koliko da su autokrate unutar svojih državnih