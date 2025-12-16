Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je danas da su pripadnici "političko-mafijaškog" vođstva Srpske napredne stranke (SNS) dobili crveni karton od najmoćnije sile sveta, i da većina drugih značajnih globalnih faktora u rukama drži žuti karton usmeren ka Aleksandru Vučiću.

Komentarišući odluku Džerada Kušnera da odustane od gradnje hotela u centru Beograda, na mestu Generalštaba, Anđelković je agenciji Beta kazao da je sada za očekivati da brodolom "srpskog kartel režima" bude ubrzan. Ocenio je da su Kušner i američki predsednik Donald Tramp procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaka kombinatorika štetna. "Drsko šibicarenje vlastodržaca iz malih zemlja na račun velikih sila, ma koliko da su autokrate unutar svojih državnih
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Generalštab: Kušner se povlači, Vučić ljut zbog ‘gubitka 750 miliona evra’

Generalštab: Kušner se povlači, Vučić ljut zbog ‘gubitka 750 miliona evra’

Danas pre 1 sat
Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

N1 Info pre 2 sata
Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Beta pre 1 sat
Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Beta pre 1 sat
Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Danas pre 1 sat
Dragomir Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Dragomir Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Danas pre 1 sat
Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaSNSDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

RTV pre 11 minuta
Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

N1 Info pre 1 sat
Na sednici Odbora za dijasporu usvojena inicijativa da 2026. bude godina Nikole Tesle

Na sednici Odbora za dijasporu usvojena inicijativa da 2026. bude godina Nikole Tesle

RTV pre 16 minuta
Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj osam u Sečnju

Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj osam u Sečnju

NIN pre 26 minuta
Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

NIN pre 10 minuta