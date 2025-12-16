Tramp tužio BBC, traži 10 milijardi dolara zbog sporne montaže govora

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp tužio BBC, traži 10 milijardi dolara zbog sporne montaže govora

Predsednik SAD Donald Tramp podneo je sinoć tužbu protiv britanskog javnog servisa Bi-Bi-Si (BBC) koga optužuje za klevetu kao i za nefer trgovinsku praksu tražeći odštetu od 10 milijardi dolara.

U tužbi na 33 strane BBC se optužuje za emitovanje „lažnog, klevetničkog, varljivog, omalovažavajućeg, zapaljivog i zlonamernog opisa Predsednika Trampa“ nazivajući to „drskim pokušajem mešanja i uticaja“ na američke predsedničke izbore 2024. godine. BBC se optužuje da je spojio dva potpuno odvojena dela Trampovog govora 6. januara 2021. da bi namerno pogrešno prikazao značenje onoga što je Tramp rekao, što je sadržano u dokumentarnom filmu emitovanom uoči
