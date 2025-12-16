Brisel: Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, Kos hvali i podseća na obaveze na putu do EU

Newsmax Balkans pre 2 sata
Brisel: Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, Kos hvali i podseća na obaveze na putu do EU

Crna Gora je na održanoj Međuvladinoj konferenciji zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.

Ministarka evropskih poslova Danske Mari Bjere, u ime predsedavajuće EU, rekla je da Crna Gora zatvara poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 - Sloboda kretanja kapitala, 6 - Privredno pravo, 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 - Ribarstvo. Ovo je, rekla je, veliki korak napred Crne Gore ka EU, te da prepoznaju političku predanost i napredak. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je na konferenciji za medije rekla da je
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Evropska komesarka za proširenje: Crna Gora odlučno ubrzava svoj put ka Evropskoj uniji

Evropska komesarka za proširenje: Crna Gora odlučno ubrzava svoj put ka Evropskoj uniji

Kurir pre 4 minuta
"Izvanredan rezultat" oglasio se Milojko Spajić nakon što je Crna Gora zatvorila 5 pregovaračkih poglavlja sa EU (video)

"Izvanredan rezultat" oglasio se Milojko Spajić nakon što je Crna Gora zatvorila 5 pregovaračkih poglavlja sa EU (video)

Blic pre 54 minuta
Pet zatvorenih poglavlja: Crna Gora bliže članstvu u Evropskoj uniji

Pet zatvorenih poglavlja: Crna Gora bliže članstvu u Evropskoj uniji

Euronews pre 1 sat
EU i Crna Gora zatvorile još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju

EU i Crna Gora zatvorile još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju

Serbian News Media pre 1 sat
Marta Kos: „Crna Gora odlučno ubrzava svoj put ka EU“

Marta Kos: „Crna Gora odlučno ubrzava svoj put ka EU“

Serbian News Media pre 59 minuta
EU i Crna Gora zatvorile još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju

EU i Crna Gora zatvorile još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju

Novi magazin pre 1 sat
Crna Gora nikad bliža EU: Zatvorili pet pregovaračkih poglavlja

Crna Gora nikad bliža EU: Zatvorili pet pregovaračkih poglavlja

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBriselEUDanskaPoljoprivreda

Balkan, najnovije vesti »

Zbog požara u Domu penzionera u Tuzli uhapšen bivši direktor i još jedna osoba

Zbog požara u Domu penzionera u Tuzli uhapšen bivši direktor i još jedna osoba

N1 Info pre 19 minuta
Na ambasadi BiH u Podgorici osvanuo grafit koji veliča osuđenog zločinca Ratka Mladića

Na ambasadi BiH u Podgorici osvanuo grafit koji veliča osuđenog zločinca Ratka Mladića

N1 Info pre 24 minuta
Ponovo aktuelziovana priča o formiranju trećeg entiteta u BiH: Šta je za to neophodno i šta to znači u praksi

Ponovo aktuelziovana priča o formiranju trećeg entiteta u BiH: Šta je za to neophodno i šta to znači u praksi

Euronews pre 4 minuta
Dodik za rusku TV: Bosna i Hercegovina propala, uvesti sankcije Zapadu

Dodik za rusku TV: Bosna i Hercegovina propala, uvesti sankcije Zapadu

Radio sto plus pre 4 minuta
Oglasio se i KBC Osijek povodom hapšenja dečjeg psijijatra: Udaljen je sa posla!

Oglasio se i KBC Osijek povodom hapšenja dečjeg psijijatra: Udaljen je sa posla!

Kurir pre 29 minuta