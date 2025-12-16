Predstavnik kompanije Jugoimport SDPR stradao pod sumnjivim okolnostima na ulici u Moskvi

Predstavnik kompanije Jugoimport SDPR stradao pod sumnjivim okolnostima na ulici u Moskvi

Predstavnik kompanije Jugoimport SDPR Radomir Kurtić stradao je pod sumnjivim okolnostima 17. novembra 2025. na ulici u Moskvi, nezvanično je potvrđeno Radio-televiziji Srbije.

Srpske vlasti i dalje čekaju forenzičke izveštaje nadležnih službi u Rusiji. Radomir Kurtić je, kako prenosi RTS, u Moskvi boravio kao predstavnik kompanije u svom drugom mandatu. Niko od predstavnika vlasti se još nije zvanično oglasio o ovom slučaju. Jugoimport SDPR je srpska kompanija u državnom vlasništvu koja se bavi trgovinom, naoružanjem, odbrambenom opremom, kao i transferom tehnologija. U pitanju je najveća regionalna kompanija u oblasti odbrambene
