Brnabić o Generalštabu: Povlačenje investicije nije pobeda za Srbiju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija nastaviti da se gradi i razvija, ističući da su, kako je navela, pojedini politički akteri zadovoljni samo kada se investitori povlače, nova radna mesta ne otvaraju i kada se razvoj zemlje usporava ili privremeno zaustavlja.

Povodom povlačenja kompanije u vlasništvu Džareda Kušnera iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu, na lokaciji nekadašnjeg Generalštaba, Brnabić je ocenila da Srbija tim potezom nije dobila ništa, iako se to u delu javnosti predstavlja kao navodna „pobeda“. U objavi na društvenoj mreži X, Brnabić je navela da je reč o, kako je rekla, dve suštinski različite politike. „I to je sve što treba da znate o vrednostima i politici blokadera – svaka njihova