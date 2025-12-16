Jednog dečaka ubio, drugog držao kao taoca: Jezivi detalji napada u školi u Moskvi, napadač se slikao i snimao krvavi pir FOTO VIDEO

Nova pre 1 sat
Jednog dečaka ubio, drugog držao kao taoca: Jezivi detalji napada u školi u Moskvi, napadač se slikao i snimao krvavi pir FOTO…
Petnaestogodišnji T. K. uhapšen je u selu Gorki, nadomak Moskve, nakon što je, kako se sumnja, u napadu na školu usmrtio jednog dečaka (10), a teško ranio još troje učenika i školskog čuvara. Prema dostupnim informacijama, tinejdžer je učenik devetog razreda te škole. Napad je započeo tako što je došao naoružan, prvo poprskao čuvara biber-sprejem, a zatim ga izbo nožem. Nakon toga je ušao u školu i počeo da napada decu. Mediji navode da je napadač na glavi imao
