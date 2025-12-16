„Naša serija nikada ne bi nastala bez njega“: Glumac otkrio da je Rob Rajner jedno kultno ostvarenje spasao ukidanja

Svet je ovih dana potresla vest o tome da su reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni mrtvi u svom domu.

Rob Rajner bio je jedan od najznačajnijih holivudskih reditelja, a samo neka od ostvarenja na kojima je radio su „Kad je Hari sreo Sali“, „Američki predsednik“, „Mizeri“, „Nekoliko dobrih ljudi“, „Priča o nama“, „Princeza nevesta“, „Ostani uz mene“ i drugi. Od Rajnera i njegove supruge opraštaju se brojne javne ličnosti, a sada se oglasio i čuveni Džeri Sajnfeld i istakao koliko mu je Rob značio, te da bez njega ne bi bilo ni Džerijeve kultne serije „Sajnfeld“. A