EU i Crna Gora zatvorile još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju

Novi magazin pre 8 minuta  |  Beta
Evropska unija (EU) i Crna Gora privremeno zatvorile još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju.

Delegaciju EU na današnjem sastanku predvodila je danska ministarka Mari Bjere, uz komesarku za proširenje Martu Kos, a crnogorsku delegaciju predvodio je premijer Milojko Spajić. Zatvorena su poglavlja 3 (pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (slobodno kretanje kapitala), 6 (pravo privrednih društava), 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (ribolov). "To znači da je ukupno dvanaest pregovaračkih poglavlja već zatvoreno - što je značajan
