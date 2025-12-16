Turska oborila dron koji je ušao u njen vazdušni prostor sa Crnog mora

„Da bi se izbegla bilo kakva potencijalna šteta, dron je oboren u sigurnom području, van naseljenih mesta”– dodaje se u saopštenju ministarstva odbrane

ANKARA – Turska je oborila bespilotnu letelicu „van kontrole” koja je iz ušla u njen vazdušni prostor sa Crnog mora, saopštilo je u danas tursko Ministarstvo odbrane. Do incidenta je došlo nakon ukrajinskih napada na ruske tankere iz takozvane „flote u senci” u blizini turske obale, kao i upozorenja turskih političara na opasnost od širenja rata u Ukrajini, prenosi AP. Ministarstvo odbrane Turske je navelo da su nakon uočavanja objekta u vazdušnom prostoru