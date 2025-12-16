Sunce i drugi obnovljivi izvori energije su pravi spas: Sjajan primer stiže sa Zlatibora, javno preduzeće dobilo svoju solarnu elektranu - očekuju se ogromni benefiti (FOTO)(VIDEO) Čajetina – U vreme sve izraženijih klimatskih promena i sve većih zagađenja životne sredine na svim nivoima, korišćenje obnovljivih izvora energije sve je češći način da se ekološka situacija popravi bar na lokalnom nivou. Stoga, sve više javnih ustanova prelazi na ekološki prihvatljive