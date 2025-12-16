FK Partizan se oglasio povodom informacija o tome da ne može da dovodi nove igrače

RTS pre 21 minuta
Fudbalski klub Partizan izdao je saopštenje povodom informacija koje su se pojavile u medijima, a tiču se nemogućnosti da registruje nove igrače.

Iz Humske su naveli da su se sa tom odlukom upoznali još pre dva meseca, ali da je reč o privremenoj meri i da klub normalno funkcioniše. Saopštenje Partizana prenosimo u celosti: Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (Fifa), Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost o sledećem: Fudbalski klub Partizan je sa odlukom Fife upoznat još pre dva meseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično
