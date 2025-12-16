Skupština Srbije nastavlja rad, na dnevnom redu 19 tačaka

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je 19 tačaka. Planirano je da sednica počne u 10 časova.

Nova sednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu ukupno 19 tačaka, zakazana je za 10 časova. Među tačkama dnevnog reda je Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike, kao i Predlog za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, počeće u 10 časova. Poslanici će raspravljati i o izmenama Zakona o državnim