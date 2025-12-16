Tusk: Zaštita istočne granice zajednička odgovornost Evrope; Milanović: Ruska imovina suvereno vlasništvo i ne dira se

RTS pre 2 sata
Tusk: Zaštita istočne granice zajednička odgovornost Evrope; Milanović: Ruska imovina suvereno vlasništvo i ne dira se

Rat u Ukrajini – 1.392. dan. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Evropa konačno shvatila da je zaštita njene istočne granice zajednička odgovornost i zajednički evropski zadatak. Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je u Bratislavi da su zamrznuta ruska sredstva suvereno vlasništvo i ona se ne diraju, a ako je trebalo da se diraju, trebalo je to učiniti u prvoj godini rata. Ministri spoljnih poslova Ukrajine, Holandije i Moldavije – Andrij Sibiga, David van Vil i Mihaj Popsoj – potpisali

Milanović: Zamrznuta ruska sredstva su suvereno vlasništvo i ona se ne diraju Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je u Bratislavi da su zamrznuta ruska sredstva suvereno vlasništvo i ona se ne diraju, a ako je trebalo da se diraju, trebalo je to učiniti u prvoj godini rata. Milanović je to rekao odgovarajući na pitanje o upotrebi zamrznute ruske imovine za finansiranje reparacijskog zajma za Ukrajinu. "Ruska sredstva su rusko suvereno vlasništvo i to se ne
Uživo: Rusi melju na frontu, Donjeck se raspada, Odesa pod udarom – plan mira ide ka Putinu

Alo pre 33 minuta
Lavrov: SAD su obećale Rusiji da će Ukrajina odustati od dela svoje teritorije kao deo mirovnog sporazuma

Kurir pre 2 sata
Pregovori o miru u Ukrajini: Zelenski traži čvrste garancije, Kremlj odbija "Božićno primirje"

Euronews pre 1 sat
"Ne želimo da damo naš Donbas"! Zelenski: Ruska pregovaračka pozicija još nije promenjena

Kurir pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Rusi kontrolišu Kupjansk; Zelenski: Mirovni planovi biće predstavljeni Rusiji za nekoliko dana

RTV pre 3 sata
Amerika gazi Putinove crvene linije?! Ono što je dogovoreno u Berlinu se Kremlju nimalo neće svideti: Da li je moguć brz kraj…

Blic pre 3 sata
Zelenski presekao: Ne damo Donbas, ni sada ni ikada

Alo pre 4 sati
Gardijan piše: Srpski predsednik preti odmazdom nakon što su osujećeni planovi za beogradski Tramp Tauer

Danas pre 8 minuta
Italijanska Republika: Srpska vlast u nevolji, za Trampovu kulu korišćeni lažni dokumenti

Danas pre 23 minuta
Koje su najopasnije zemlje na svetu i na kom mestu se nalazi Srbija?

Danas pre 1 sat
"Da možemo to da ponovimo..." Bela kuća se oglasila o skandaloznom sastanku: Tramp izbacio i ponizio Zelenskog, Vens vikao iz…

Blic pre 38 minuta
"SAD su obećale Rusiji da će se Ukrajina odreći dela teritorije", Lavrov tvrdi: "Tramp razume i zabranu ulaska u NATO"

Blic pre 48 minuta