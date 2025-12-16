Crna Gora zatvorila pet poglavlja; Kos: Potrebno nacionalno jedinstvo

BRISEL, PODGORICA - Crna Gora je na danas održanoj Međuvladinoj konferenciji zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.

Ministarka evropskih poslova Danske Mari Bjere, u ime predsedavajuće EU, rekla je da Crna Gora zatvara poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 - Sloboda kretanja kapitala, 6 - Privredno pravo, 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 - Ribarstvo. Ovo je, kazala je, veliki korak napred Crne Gore i EU, te da prepoznaju političku predanost i napredak Crne Gore. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je na konferenciji za medije rekla