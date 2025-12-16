Crna Gora zatvorila pet poglavlja; Kos: Potrebno nacionalno jedinstvo

RTV pre 46 minuta  |  Tanjug
Crna Gora zatvorila pet poglavlja; Kos: Potrebno nacionalno jedinstvo

BRISEL, PODGORICA - Crna Gora je na danas održanoj Međuvladinoj konferenciji zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.

Ministarka evropskih poslova Danske Mari Bjere, u ime predsedavajuće EU, rekla je da Crna Gora zatvara poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 - Sloboda kretanja kapitala, 6 - Privredno pravo, 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 - Ribarstvo. Ovo je, kazala je, veliki korak napred Crne Gore i EU, te da prepoznaju političku predanost i napredak Crne Gore. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je na konferenciji za medije rekla
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, Marta Kos tvrdi da komšije nikad nisu bile bliže EU

Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, Marta Kos tvrdi da komšije nikad nisu bile bliže EU

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Crna Gora zatvorila pet poglavlja, Kos: Zemlji potrebno nacionalno jedinstvo

Crna Gora zatvorila pet poglavlja, Kos: Zemlji potrebno nacionalno jedinstvo

NIN pre 16 minuta
Crna Gora danas zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa EU

Crna Gora danas zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa EU

Radio 021 pre 26 minuta
"Naredna godina biće odlučujuća" - Kos: Crna Gora nikad nije bila bliža EU

"Naredna godina biće odlučujuća" - Kos: Crna Gora nikad nije bila bliža EU

Blic pre 46 minuta
Crna Gora bliža EU: Zatvoreno pet pregovaračkih poglavlja na Međuvladinoj konferenciji

Crna Gora bliža EU: Zatvoreno pet pregovaračkih poglavlja na Međuvladinoj konferenciji

Nedeljnik pre 36 minuta
Crna Gora zatvorila još pet poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU

Crna Gora zatvorila još pet poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU

N1 Info pre 51 minuta
Kos: Crna Gora nikad bliže EU, danas zatvara pet poglavlja

Kos: Crna Gora nikad bliže EU, danas zatvara pet poglavlja

Danas pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaBriselEUDanskaPoljoprivreda

Balkan, najnovije vesti »

Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, Marta Kos tvrdi da komšije nikad nisu bile bliže EU

Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, Marta Kos tvrdi da komšije nikad nisu bile bliže EU

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Na zidu Ambasade BiH u Podgorici „osvanuo“ grafit podrške Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici

Na zidu Ambasade BiH u Podgorici „osvanuo“ grafit podrške Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici

Danas pre 21 minuta
Crna Gora zatvorila pet poglavlja, Kos: Zemlji potrebno nacionalno jedinstvo

Crna Gora zatvorila pet poglavlja, Kos: Zemlji potrebno nacionalno jedinstvo

NIN pre 16 minuta
(Video) Noć straha u tenji kraj Osijeka Grafiti mržnje i ustaška obeležja osvanuili na srpskim porodični kućama

(Video) Noć straha u tenji kraj Osijeka Grafiti mržnje i ustaška obeležja osvanuili na srpskim porodični kućama

Dnevnik pre 6 minuta
Crna Gora danas zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa EU

Crna Gora danas zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa EU

Radio 021 pre 26 minuta