Krivična prijava zbog sumnje u neovlašćeno izvođenje arheoloških radova

SREMSKA MITROVICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - SBPOK i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici zatekli su u vikend-naselju na području Inđije G. R. (51), prilikom neovlašćenog iskopavanja arheoloških predmeta.

U pretresu njegovog stana policija je pronašla i oduzela deset metal-detektora i veću količinu predmeta za koje se sumnja da su arheološkog porekla koji će biti poslati na veštačenje i procenu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno izvođenje arheoloških radova, nakon veštačenja, protiv G. R. biće podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi.