Zbog dojave o postavljenim bombama evakuacija dela VMA i redakcije Kurira

BEOGRAD - Zbog dojave o postavljenim bombama evakuisan je deo zgrade Vojno-medicinske akademije (VMA), a u toku je evakuacija zaposlenih redakcije ''Kurir'' koja se nalazi u zgradi u Vlajkovićevoj ulici, saznaje Tanjug.

Pojedini mediji prethodno su objavili da je na više adresa u Beogradu stiglo pismo u kojem se navodi da je postavljena bomba u zgradi VMA, u tzv. "Ćacilendu" ispred Skupštine Srbije i u zgradi u kojoj se nalazi WMG u Vlajkovićevoj ulici.