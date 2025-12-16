Australijska policija tvrdi da je masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

Masovno ubistvo u kom je 15 ljudi ubijeno tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju bila je „teroristički napad inspirisan Islamskom državom“, saopšteno je danas iz australijske policije.

Osumnjičeni su otac i sin, stari 50 i 24 godine. Stariji muškarac je ubijen dok je njegov sin na lečenju u bolnici. Premijer Entoni Albaneze rekao je da su izjave o ideološkoj pozadini zločina zasnovane na dobijenim dokazima, uključujući „prisustvo zastava Islamske države u vozilu koje je zaplenjeno“. Nakon masakra, 25 ljudi se još uvek leči u bolnicama, od kojih je 10 u kritičnom stanju. Troje od njih su pacijenti u dečjoj bolnici. Među njima je i Ahmed el Ahmed,