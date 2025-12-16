Australijska policija tvrdi da je masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

Serbian News Media pre 1 sat
Australijska policija tvrdi da je masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

Masovno ubistvo u kom je 15 ljudi ubijeno tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju bila je „teroristički napad inspirisan Islamskom državom“, saopšteno je danas iz australijske policije.

Osumnjičeni su otac i sin, stari 50 i 24 godine. Stariji muškarac je ubijen dok je njegov sin na lečenju u bolnici. Premijer Entoni Albaneze rekao je da su izjave o ideološkoj pozadini zločina zasnovane na dobijenim dokazima, uključujući „prisustvo zastava Islamske države u vozilu koje je zaplenjeno“. Nakon masakra, 25 ljudi se još uvek leči u bolnicama, od kojih je 10 u kritičnom stanju. Troje od njih su pacijenti u dečjoj bolnici. Među njima je i Ahmed el Ahmed,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Boris i Sofija su dali svoje živote u pokušaju da zaustave napadača u Sidneju. Njihovi poslednji herojski trenuci su snimljeni…

Boris i Sofija su dali svoje živote u pokušaju da zaustave napadača u Sidneju. Njihovi poslednji herojski trenuci su snimljeni kamerom (video)

Alo pre 30 minuta
Indijska policija: Porodica napadača sa plaže Bondaj nije znala za njegov ekstremizam

Indijska policija: Porodica napadača sa plaže Bondaj nije znala za njegov ekstremizam

Euronews pre 34 minuta
“Ljudi su vrištali. Kao da gledamo neku filmsku scenu”: Očevidac masakra u Australiji za Euronews Srbija

“Ljudi su vrištali. Kao da gledamo neku filmsku scenu”: Očevidac masakra u Australiji za Euronews Srbija

Euronews pre 44 minuta
Indijska policija odbacuje vezu napadača na plaži Bondaj sa Indijom

Indijska policija odbacuje vezu napadača na plaži Bondaj sa Indijom

Politika pre 1 sat
(Video) Boris i Sofija su prvi pokušali da spreče masakr! Oteli teroristi oružje, rvali se s njim, a onda ih je hladnokrvno…

(Video) Boris i Sofija su prvi pokušali da spreče masakr! Oteli teroristi oružje, rvali se s njim, a onda ih je hladnokrvno upucao: Oni su prve žrtve pokolja

Blic pre 2 sata
Boris i Sofija se borili do smrti da spreče masakr u Sidneju: Snimljen trenutak dok se on rvao s napadačem

Boris i Sofija se borili do smrti da spreče masakr u Sidneju: Snimljen trenutak dok se on rvao s napadačem

Telegraf pre 2 sata
Australijska policija: Masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

Australijska policija: Masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Teroristički napadAustralijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina, Holandija i Moldavija potpisale sporazum o osnivanju Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini

Ukrajina, Holandija i Moldavija potpisale sporazum o osnivanju Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini

RTV pre 30 minuta
Švedska, Danska i Finska po prvi put zajedno u božićnom preletu: Gripeni u formaciji jelke širom Skandinavije

Švedska, Danska i Finska po prvi put zajedno u božićnom preletu: Gripeni u formaciji jelke širom Skandinavije

Aero.rs pre 4 minuta
Evroposlanica Irena Joveva za Danas: Srpski studenti dobro organizovani, najvažnije da se ne spuštaju na režimsko dno

Evroposlanica Irena Joveva za Danas: Srpski studenti dobro organizovani, najvažnije da se ne spuštaju na režimsko dno

Danas pre 25 minuta
Zdravstveni alarm na Balkanu! Poznato stanje stranog radnika sa opasnom zarazom, doktori upozoravaju: "Preventivni pregledi…

Zdravstveni alarm na Balkanu! Poznato stanje stranog radnika sa opasnom zarazom, doktori upozoravaju: "Preventivni pregledi sada su ključni"

Blic pre 20 minuta
Evrozona u oktobru zabeležila 18,4 milijarde evra suficita u trgovini robom

Evrozona u oktobru zabeležila 18,4 milijarde evra suficita u trgovini robom

Blic pre 25 minuta