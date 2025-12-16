Ovo je Marko Gudurić kojeg je Milano čekao!

Sjajna predstava milanske Olimpije „Alijanc klaudu“ i pobeda nad madridskim Realom 89:82 u okviru 16. kola Evrolige.

Najzaslužniji za trijumf tima Pepea Poete bio je srpski reprezentativac Marko Gudurić. Za 19 i po minuta na parketu bek iz Priboja ubacio je 22 poena (6/11 iz igre), uz 5 skokova i 3 asistencije. Bio je to najbolji poenterski učinak Gudurića od starta evroligaške sezone. Vodila je Olimpija tokom gotovo čitavog meča, imala dvocifreno vođstvo u prvom poluvremenu, ali je Real uspeo da dođe do -4 u poslednjem kvartalu. Kod gostiju je sa 25 poena najefikasniji bio još