Ovo je Marko Gudurić kojeg je Milano čekao!

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Ovo je Marko Gudurić kojeg je Milano čekao!

Sjajna predstava milanske Olimpije „Alijanc klaudu“ i pobeda nad madridskim Realom 89:82 u okviru 16. kola Evrolige.

Najzaslužniji za trijumf tima Pepea Poete bio je srpski reprezentativac Marko Gudurić. Za 19 i po minuta na parketu bek iz Priboja ubacio je 22 poena (6/11 iz igre), uz 5 skokova i 3 asistencije. Bio je to najbolji poenterski učinak Gudurića od starta evroligaške sezone. Vodila je Olimpija tokom gotovo čitavog meča, imala dvocifreno vođstvo u prvom poluvremenu, ali je Real uspeo da dođe do -4 u poslednjem kvartalu. Kod gostiju je sa 25 poena najefikasniji bio još
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Obradović: Moramo da naučimo kako da igramo završnice

Obradović: Moramo da naučimo kako da igramo završnice

RTS pre 10 minuta
Đurović osuo neviđenu paljbu po Mekintajeru: „Ni jedan igrač nema tretman kao on… Ljubomoran je na Batlera!“

Đurović osuo neviđenu paljbu po Mekintajeru: „Ni jedan igrač nema tretman kao on… Ljubomoran je na Batlera!“

Hot sport pre 14 minuta
„Ovo je drugi put u nizu“: Obradović se požalio na suđenje, pa napustio konferenciju!

„Ovo je drugi put u nizu“: Obradović se požalio na suđenje, pa napustio konferenciju!

Hot sport pre 14 minuta
Prve reči Saše Obradovića posle poraza od Hapoela: Trener Zvezde utučen nakon trećeg uzastopnog neuspeha u Evroligi…

Prve reči Saše Obradovića posle poraza od Hapoela: Trener Zvezde utučen nakon trećeg uzastopnog neuspeha u Evroligi: "Napravili smo taktičke greške u..."

Kurir pre 9 minuta
"Mekintajer? Pa ovakav tretman nisu imali ni Dražen i Đorđević": Đurović zahteva jedno od Saše Obradovića

"Mekintajer? Pa ovakav tretman nisu imali ni Dražen i Đorđević": Đurović zahteva jedno od Saše Obradovića

Mondo pre 19 minuta
Zvezda pretrpela i treći uzastopni poraz u Evroligi! Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice!

Zvezda pretrpela i treći uzastopni poraz u Evroligi! Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice!

Kurir pre 34 minuta
Abaligaši nisu imali sreće - Budućnost primila koš u poslednjoj sekundi; Mitrović isključen

Abaligaši nisu imali sreće - Budućnost primila koš u poslednjoj sekundi; Mitrović isključen

B92 pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EvroligaOlimpijaMarko Gudurić

Sport, najnovije vesti »

“Ovakav tretman nisu imali ni Dražen Petrović, Sale Nacionale i Teodosić, treba da sedi na klupi kada se odlučuje”: Nekadašnji…

“Ovakav tretman nisu imali ni Dražen Petrović, Sale Nacionale i Teodosić, treba da sedi na klupi kada se odlučuje”: Nekadašnji trener Zvezde oštro kritikovao Mekintajera

Danas pre 30 minuta
Taktičke greške u ključnim momentima: Saša Obradović otkrio razloge poraza Zvezde od Hapoela (VIDEO)

Taktičke greške u ključnim momentima: Saša Obradović otkrio razloge poraza Zvezde od Hapoela (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Uzalud majstorije Batlera, Zvezda poražena u trileru od lidera Evrolige (VIDEO)

Uzalud majstorije Batlera, Zvezda poražena u trileru od lidera Evrolige (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Poznata cena najjeftinijih ulaznica za Olimpijske igre 2028.

Poznata cena najjeftinijih ulaznica za Olimpijske igre 2028.

Danas pre 2 sata
FIFA izabrala najbolju fudbalerku i najboljeg fudbalera godine

FIFA izabrala najbolju fudbalerku i najboljeg fudbalera godine

Danas pre 4 sati