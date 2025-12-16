Rešenje ukrajinske krize je na samom pragu, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov u intervjuu za „Ej-Bi-Si njuz“, dodajući da je Moskva spremna da uloži napore u prevazilaženju razlika u pristupima rešavanju konflikta u Ukrajini.

On je ocenio da je ruska Specijalna vojna operacija bila neizbežna, jer su se okolnosti razvijale u krajnje pogrešnom smeru. Kako je primetio Rjabkov, nakon „svih ovih strašnih tragedija i dešavanja na drugim mestima, koja nisu direktno povezana sa konkretnom situacijom, ali su se ipak odigrala“, sve više aktera u međunarodnoj zajednici, uključujući SAD, počinju da razmatraju alternativna rešenja. Rjabkov je naglasio da Rusija nikada i ni pod kojim uslovima neće