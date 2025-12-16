Ovo je dečak koji je izvršio krvavi pir u školi: fotografije sa lica mesta su jezive

T. K. (15) koji se sumnjiči da je u školi ubio dete (10) i još troje ljudi ranio, slikao se u beloj majici sa natpisom "No Lives Matter" uz nacistički pozdrav pre nego što je krenuo u krvavi pir u školi u selu Gorki u Rusiji. Maloletnik T. K. se sumnjiči da je jutros došao u školu naoružan noževima i eksplozivom, nakon čega je napao radnika obezbeđenja, kojeg je prvo isprskao biber sprejem, a potom mu zadao najmanje jedan ubod nožem. Nakon toga ubadao je đake