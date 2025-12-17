Napadač sa plaže u Sidneju optužen za terorizam i još skoro 60 prestupa Evo gde se trenutno nalazi

Alo pre 12 sati
Policija u Australiji saopštila je da je optužila muškarca koji je otvorio vatru tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondaj u Sidneju za 59 prestupa, uključujući i optužbu za terorizam

Policija u Australiji saopštila je da je optužila muškarca koji je otvorio vatru tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondaj u Sidneju za 59 prestupa, uključujući i optužbu za terorizam. Komesar policije Mal Lanjon proglasio je incident terorističkim, a istraga je poverena Zajedničkom timu za borbu protiv terorizma Novog Južnog Velsa JCCT u okviru operacije "Arkes", navedeno je u saopštenju policije (AFP).
Mondo pre 56 minuta
RTS pre 1 sat
B92 pre 1 sat
N1 Info pre 8 sati
Mondo pre 7 sati
Blic pre 9 sati
BBC News pre 9 sati
Blic pre 57 minuta
Blic pre 37 minuta
Blic pre 7 minuta
Danas pre 12 minuta
Danas pre 1 sat