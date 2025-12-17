M-Sport World Rally Team predstavio takmičare za sezonu 2026

Auto magazin pre 10 minuta
M-Sport World Rally Team predstavio takmičare za sezonu 2026

Nakon što su to uradili fabrički timovi Toyota i Hyundai, M-Sport World Rally Team je predstavio svoje takmičarske posade za WRC sezonu 2026...

Pogledajte: Zvanično - Oliver Solberg fabrički vozač WRC tima Toyota u sezoni 2026. To će biti Josh McErlean i njegov suvozač Eoin Treacy, koji iza sebe imaju debitantsku sezonu u najvišoj kategoriji FIA Svetskog reli šampionata - Rally1. Novi u M-Sport World Rally Teamu su Jon Armstrong i njegov suvozač Shane Byrne, koji će 2026. godine imati svoju prvu sezonu u najvišoj kategoriji FIA Svetskog reli šampionata - Rally1. Pogledajte: Hyundai World Rally Team objavio
