Čitav mesec u hotelskoj sobi: Šta su Bondi teroristi radili pre masakra

B92 pre 2 sata
Otac Sajid i sin Navid Akram, osumnjičeni za teroristički napad na plaži Bondi, proveli su čitav svoj četvoronedeljni boravak na Filipinima u jednom hotelu u gradu Davao, retko napuštajući sobu i bez ikakvih poseta, tvrde filipinska policija i osoblje hotela.

Prvi rezultati istrage bacaju novo svetlo na putovanje Sajida i Navida Akrama, usled spekulacija da su u toj zemlji prošli vojnu obuku islamističkih grupa, piše "Gardijan". Filipinska policija je u sredu posetila hotel GV u gradu Davao i utvrdila da su otac i sin boravili u istoj sobi tokom celog boravka, od 1. do 28. novembra. Jedna od zaposlenih ispričala je za "Gardijan" da se oni nisu ponašali sumnjivo. Prema njenim rečima, prvobitno su onlajn rezervisali
RTS pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
N1 Info pre 9 sati
Mondo pre 9 sati
Blic pre 10 sati
BBC News pre 10 sati
Danas pre 10 sati
Blic pre 3 minuta
Blic pre 38 minuta
Blic pre 1 sat
Danas pre 38 minuta
Danas pre 1 sat