Čitav mesec u hotelskoj sobi: Šta su Bondi teroristi radili pre masakra

Otac Sajid i sin Navid Akram, osumnjičeni za teroristički napad na plaži Bondi, proveli su čitav svoj četvoronedeljni boravak na Filipinima u jednom hotelu u gradu Davao, retko napuštajući sobu i bez ikakvih poseta, tvrde filipinska policija i osoblje hotela.

Prvi rezultati istrage bacaju novo svetlo na putovanje Sajida i Navida Akrama, usled spekulacija da su u toj zemlji prošli vojnu obuku islamističkih grupa, piše "Gardijan". Filipinska policija je u sredu posetila hotel GV u gradu Davao i utvrdila da su otac i sin boravili u istoj sobi tokom celog boravka, od 1. do 28. novembra. Jedna od zaposlenih ispričala je za "Gardijan" da se oni nisu ponašali sumnjivo. Prema njenim rečima, prvobitno su onlajn rezervisali