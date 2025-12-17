Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

BBC News pre 3 sata | Anhel Bermudez - BBC Mundo

Reuters Američki vojni helikopter leti blizu tankera za prevoz nafte tokom zaplene kod obale Venecuele

Američki predsednik Donald Tramp naredio je „totalnu i potpuno“ blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

U objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), napisao je da je vlada venecuelanskog lidera Nikolasa Madura označena stranom terorističkom organizacijom i optužena za krađu američke imovine, kao i za „terorizam, šverc droge i trgovinu ljudima“.

„Stoga naređujem totalnu i potpunu blokadu svih sankcionisanih tankera za prevoz nafte koji ulaze i izlaze iz Venecuele“, poručio je.

Tramp je rekao i da je Venecuela „potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike“.

Ona će „samo postajati veća“ i „biće nešto što nikada pre nije viđeno", dodao je.

Tramp je optužio Madurovu vladu i da koristi ukradenu naftu za „finansiranje narko-terorizma, trgovinu ljudima, ubistva i otmice“.

Od prošle nedelje, više od 30 od 80 brodova u venecuelanskim vodama ili koji se približavaju zemlji bilo je pod sankcijama SAD, prema podacima koje je prikupio TankerTrackers.com.

Venecuelanska vlada je saopštila da odbacuje Trampovu „grotesknu pretnju“.

Cene nafte su porasle za više od jedan odsto 17. decembra u očekivanju smanjenja izvoza iz Venecuele.

Tržište nafte je za sada dobro snabdeveno, ali ako embargo ostane na snazi neko vreme, očekuje se rast cena.

Analitičari kažu da bi produženi poremećaji u izvozu venecuelanske nafte mogli da zategnu već napregnuta tržišta dizela, podižući cene i doprinoseći globalnoj inflaciji.

Trampove izjave usledile su nedelju dana nakon što su SAD zaplenile tanker za naftu kod obale Venecuele, ipojačavajući pritisak Vašingtona na vladu Nikolasa Madura.

Veruje se da je zaplenjeni brod deo takozvane „flote duhova“ tankera koje Venecuela koristi da bi izbegla američke naftne sankcije.

Šta se zna o tim brodovima i kako oni funkcionišu?

Koje su sve taktike za izbegavanje sankcija?

Nakon što je Tramp uveo sankcije venecuelanskoj naftnoj industriji tokom svog prvog predsedničkog mandata 2019. godine, izvoz venecuelanske sirove nafte je opao za više od polovine, sa otprilike 1,1 milion barela dnevno u januaru te godine na oko 495.000 do kraja godine, prema podacima Američke administracije za energetske informacije.

Šest godina kasnije, sankcije ostaju na snazi, ali je izvoz venecuelanske nafte ponovo porastao na oko 920.000 barela dnevno od novembra, prema novinskoj agenciji Rojters.

Iako je to daleko manje od vrhunca zemlje u izvozu nafte od tri miliona barela dnevno 1998. godine, ovaj delimični oporavak ukazuje da sankcije protiv Venecuele ne funkcionišu onako kako su se SAD nadale.

Uprkos sankcijama, Madurova vlada je pronašla nove načine da prodaje venecuelansku naftu.

Ključna je bila „flota duhova“ - grupa tankera za naftu koji koriste razne strategije da ostanu prikriveni.

„Flote duhova" su sve češći fenomen, koju ne koristi samo Venecuela, već i dve druge zemlje proizvođači nafte pod zapadnim sankcijama - Rusija i Iran.

Finansijska obaveštajna firma S&P Global procenjuje da se svaki peti tanker za naftu širom sveta koristi za šverc nafte iz sankcionisanih zemalja.

Od njih, 10 odsto prevozi samo venecuelansku naftu, 20 odsto prevozi iransku naftu, a 50 odsto isključivo rusku naftu.

Preostalih 20 odsto nije vezan ni za jednu određenu zemlju i možda prevoze naftu iz više od jedne od ovih zemalja.

Sankcije za naftu imaju za cilj da obeshrabre zemlje ili kompanije da kupuju ili trguju sirovom naftom iz 'kažnjenih' zemalja.

Kompanije i zemlje uhvaćene u kupovini nafte iz sankcionisanih zemalja poput Venecuele rizikuju da i same potpadnu pod američke sankcije.

Sankcionisane zemlje nude naftu mnogo jeftinije, tako da su kompanije ili zemlje spremne da rizikuju kupovinu, primenjujući razne trikove kako bi prikrile njeno poreklo.

Getty Images Tramp je novinarima rekao da je zaplenjeni tanker najveći do sada

Jedna od najčešćih strategija koju koriste „tankeri-fantomi" jeste česta promena imena ili zastave - ponekad i nekoliko puta mesečno.

Na primer, nedavno zaplenjeni tanker zove se „Skiper“, prema CBS njuzu, američkom partneru BBC-ja.

Američko Ministarstvo finansija je još 2022. godine sankcionisalo taj brod zbog navodne uloge u mreži šverca nafte koja pomaže u finansiranju iranske Revolucionarne garde i libanske milicije Hezbolah, prema CBS-u.

U to vreme, tanker je nosio ime „Adisa“, ali se prvobitno zvao „Tojo“.

Bio je to jedan od brodova povezanih sa ruskim naftnim tajkunom Viktorom Artemovom, koji je takođe pod sankcijama.

„Skiper“ je brod star 20 godina - još jedna uobičajena osobina među tankerima iz 'flote-fantoma'.

Velike pomorske kompanije obično se rešavaju brodova posle 15 godina upotrebe, a posle 25 godina obično se rastavljaju.

BBC

'Zombi brodovi'

Planet Labs PBC / Reuters Na satelitskom snimku od 18. novembra kod venecuelanskih voda vidi se brod „Skiper“, sa desne strane, pored drugog plovila

Još jedan trik koji ovi brodovi koriste jeste 'krađa identiteta' rasprodatih plovila korišćenjem njihovih jedinstvenih registracionih brojeva koje dodeljuje Međunarodna pomorska organizacija.

Slično kao što kriminalci koriste identitet mrtve osobe.

Ovi brodovi su poznati kao „zombi brodovi“.

Prošlog aprila, brod „Varada" doplovio je u malezijske vode posle dvomesečnog putovanja iz Venecuele.

Izazvao je sumnju jer je bio star 32 godine i plovio je pod zastavom Komora, ostrvske države kod istočne Afrike, što je popularan izbor među brodovima koji žele da izbegnu otkrivanje.

Prema istrazi Blumberga, bio je to 'zombi brod', jer je pravi brod „Varada" prodat u Bangladešu 2017. godine.

Novinska kuća je uporedila satelitske snimke sa istorijskim fotografijama kako bi otkrila četiri 'zombi broda' koji prevoze venecuelansku sirovu naftu.

Druge uobičajene taktike su prikrivanje porekla sirove nafte njenim prebacivanjem u međunarodnim vodama na tankere sa drugim zastavama koji ispunjavaju zakonske propise.

Oni zatim isporučuju naftu na odredište, predstavljajući je kao da dolazi iz zemlje koja nije sankcionisana.

To se dogodilo sa izvozom venecuelanske nafte u Kinu tokom prvog Trampvoog predsedničkog mandata kada su sankcije pooštrene.

Još jedan uobičajeni trik jeste onemogućavanje sistema za automatsku identifikaciju, koji prenosi podatke, kao što su ime broda, zastava pod kojom plovi, pozicija, brzina ili ruta.

To omogućava brodovima da sakriju identitet i lokaciju.

Iz Vangard Teka (Vanguard Tech), kompanije za procenu pomorskog rizika, kažu da veruje da je brod 'Skiper' „dugo vremena lažirao lokaciju“, odnosno da je emitovao je lažni signal, čineći da izgleda kao da je na drugoj lokaciji.

U lukama venecuelanske državne naftne kompanije PDVSA bio je 71 strani tanker - od kojih je 15 pod sankcijama, a devet je povezano sa „fantomskim“ flotama, podaci su nevladine organizacije za borbu protiv korupcije Transparensi Venecuela iz oktobra.

Utvrđeno je da je 24 tankera radilo prikriveno, sa deaktiviranim obaveznim signalima za lokaciju.

Nevladina organizacija kaže da je otkrila šest prenosa tereta sa broda na brod u vodama zapadne Venecuele.

Većina brodova je plovila pod zastavama zemalja koje se smatraju regulatornim utočištima sa labavim nadzorom nad sankcijama, kao što su Panama, Komori i Malta.

Mnogi od njih više od 20 dana nisu pristajali u naftni terminal, za razliku od brodova koje koristi Ševron, koje su SAD odobrile u Venecueli, a koji se natovaruju i odlaze u roku od šest dana.

„Produženi boravak u lučkim oblastima bez direktnog dolaska do naftnih terminala pokreće ozbiljne sumnje u vrstu operacija koje ovi brodovi sprovode“, piše u izveštaju Transparensija Venecuele.

S obzirom da je operacija zaplene broda 17. decembra izvršena sa nosača aviona Džerald Ford - najvećeg na svetu - koji je sada deo masovnog raspoređivanja američke vojske u karipskim vodama, Madurovo oslanjanje na 'flotu duhova' verovatno će biti značajno ograničena.

BBC

