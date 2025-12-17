Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

BBC News pre 1 sat | Džejms Čejter

Saeed KHAN / AFP via Getty Images

Navid Akram, preživeli osumnjičeni za masovno ubistvo na plaži Bondi u Sidneju, suočava se sa 59 optužbi.

Između ostalog, optužen je po 15 tačaka za ubistvo i jednu za teroristički čin, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Njegov otac, 50-godišnji Sadžid Akram, ubijen je prilikom razmene vatre sa policijom na mestu pucnjave.

Petnaest ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u pucnjavi 14. decembra, kada je više od 1.000 ljudi prisustvovalo događaju na plaži u Sidneju povodom proslave Hanuke.

Policija je napad proglasila terorističkim aktom usmerenim na jevrejsku zajednicu,

Reč je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u ovoj državi od 1996. godine.

Akram se suočava i sa 40 optužbi za nanošenje teških telesnih povreda sa namerom ubistva i sa jednom koja se odnosi na izazivanje javnog prikazivanja zabranjenog simbola terorističke organizacije.

Osumnjičeni Nadim je ranjen tokom incidenta i prvo saslušanje je imao dok je bio u bolničkoj postelji, saopštio je lokalni sud u Novom Južnom Velsu.

Slučaj je odložen do aprila 2026. godine, dodao je.

Akram će biti formalno ispitan kada prestane dejstvo lekova, saopšteno je prethodno Mal Lanjon, komesar tamošnje policije.

„Zbog pravičnosti prema njemu, potrebno je da razume šta se tačno dešava“, rekao je Lanjon.

Dvadeset povređenih u napadu ostaje u bolnicama širom Sidneja, a jedan od ranjenih je i dalje u kritičnom stanju.

Policija je napad okarakterisala kao teroristički incident, a australijski premijer Entoni Albaneze je rekao da izgleda da je napad bio „motivisan ideologijom Islamske države“.

Dva dana posle tragedije utvrđeno je da su otac i sin boravili na Filipinima u novembru.

Bili su zemlji od 1. do 28. novembra, rekao je filipinski imigracioni biro za BBC.

Njihova konačna destinacija bio je južni grad Davao, saopštio je portparol imigracione službe.

Navid Akram je otputovao na Filipine koristeći australijski pasoš, dok je njegov otac Sadžid imao indijski, rekle su granične vlasti u Manili za BBC.

Sadžid Akram je poreklom iz južnoindijskog grada Hajderabada, ali je imao „ograničen kontakt“ sa porodicom koja je i dalje tamo, saopštio je policijski zvaničnik iz indijske države Telangana.

Među žrtvama su bila dva rabina, muškarac koji je preživeo Holokaust, najveći zločin nacista u Drugom svetskom ratu, i desetogodišnja devojčica.

Stariji bračni par, Boris Gurman i njegova supruga Sofija, koji su pokušavali da zaštite druge, rveći sa jednim od naoružanih ljudi, takođe su među žrtvama.

Više od 20 ljudi je prevezeno u bolnicu sa povredama, između ostalog i dvojica policajaca.

Džek Hibert, 22-godišnji policajac, oslepeo je na jednom oku i suočava se sa „dugim i izazovnim oporavkom“, saopštila je njegova porodica.

Drugi policajac je među 21 ranjenih koji su zadržani u bolnicama širom Sindeja.

Hiljade ljudi se 17. decembra okupilo kako bi odalo poštu rabinu britanskog porekla Eliju Šlangeru, što je ujedno i prva sahrana održana za žrtve pucnjave.

FLAVIO BRANCALEONE/EPA/Shutterstock Položeno cveće za žrtve napada na plaži Bondi

Jevrejska zajednica je kritikovala premijera Albanezea što nije preduzeo dovoljno mera protiv antisemitizma.

On se branio, tvrdeći da je preduzeo niz mera, poput imenovanja prvog izaslanika zemlje za antisemitizam, pooštravanja zakona o govoru mržnje i povećanja finansiranja projekata socijalne kohezije i jevrejskih institucija.

Smrt rabina Šlangera je „neopisiv gubitak“ za zajednicu, rekao je na sahrani rabin Levi Volf.

„Eli je otrgnut od nas, radeći ono što je najviše voleo.

„Šireći ljubav i radost i brinući o sopstvenom narodu sa beskrajnim samopožrtvovanjem tokom života, ali i smrti, on se izdvojio kao jedna od najviših i najsvetijih duša", dodao je,

Rabin Šlanger je pomogao u organizaciji održavanja Hanuke, jevrejskog festivala svetla.

