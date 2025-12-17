Prognoza vremena za sredu, 17. decembar: Danas ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra ujutro biti slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost dok će potom biti malo do umereno oblačno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ponegde se očekuje kiša koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i smrzavati na tlu.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, ujutro i pre podne na jugu Banata povremeno jak.

Najniža temperatura će od minus pet do dva stepena, a najviša od šest do 13 stepeni, na istoku zemlje oko tri stepena.

Sutra uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka ponovo se očekuje niska oblačnost i formiranje magle.

U Beogradu će ujutro biti slab mraz i magla, a potom malo do umereno oblačno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Temperatura od minus dva do nula stepeni, a najviša od devet do 11 stepeni.

(Beta, 17.12.2025)