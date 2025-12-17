Nove zabrane Tramp dodatno ograničava ulazak stranih državljana u SAD

Blic pre 36 minuta
Nove zabrane Tramp dodatno ograničava ulazak stranih državljana u SAD

Ograničenja se odnose i na pojedince s dokumentima izdatim od Palestinske uprave Ulazak je u potpunosti ograničen za državljane pet dodatnih zemalja Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je proglas kojim se dodatno ograničava ulazak stranih državljana u Sjedinjene Američke Države, saopštila je danas Bela kuća.

SAD su uvele potpuna ograničenja na ulaske državljana iz pet zemalja - Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije - pored početne liste od 12 zemalja, saopštila je Bela kuca, prenosi Rojters. Potpuna ograničenja su takođe uvedena pojedincima koji poseduju putne dokumente izdate od strane Palestinske uprave, navodi se u saopštenju. (Tanjug)
