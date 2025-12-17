"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

Upozorenje ukazuje na potencijalne rizike za avione na svim visinama, uključujući dolazak, odlazak i faze na zemlji Novo obaveštenje dolazi posle prethodnog upozorenja izdatog prošlog meseca Američka Federalna služba za avijaciju (FAA) izdala je juče novo upozorenje glavnim avio-kompanijama o "pogoršanju bezbednosne situacije" prilikom preleta iznad Venecuele i pozvala ih na oprez. - Pretnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za avione na svim visinama,