"Što se mešam, e sada ste dobili opomenu" Brnabić i Lazović u Skupštini Srbije u klinču zbog replike: "Ne znam što ste jutros nervozni, izvojevali ste veliku pobedu" (video)

Blic pre 3 sata
"Što se mešam, e sada ste dobili opomenu" Brnabić i Lazović u Skupštini Srbije u klinču zbog replike: "Ne znam što ste jutros nervozni, izvojevali ste veliku pobedu" (video)
Na dnevnom redu je 17 tačaka, uključujući zakonske predloge i godišnje izveštaje Na dnevnom redu su i kadrovska rešenja vezana za Narodnu skupštinu Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda Srbije, a početak današnje sednice obeležio je klinč Ane Brnabić, predsednice skupštine i Radomira Lazovića, poslanika ZLF-a zbog replike, nakon čega je opozicioni poslanik dobio opomenu. Izjašnjavanje poslanika o
Skupština SrbijeAna Brnabić

