Smrt u Moskvi bez odgovora: Šta krije slučaj preminulog predstavnika Jugoimporta i ćutanje ruskih službi?

Danas pre 5 sati  |  Nađa Vukajlović
Predstavnik Jugoimporta SDPR-a Radomir Kurtić preminuo je u Moskvi sredinom prošlog meseca pod nerazjašnjenim okolnostima, prema pisanjima medija.

Ruske službe i dalje nisu dostavile forenzički izveštaj vlastima u Srbiji, zbog čega smrt predstavnika Jugoimporta budi određene sumnje. Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića. Smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje nisu dobile. Komisija Jugoimport SDPR je obišla kancelarije u Moskvi i tom
